الكويت تعلن تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيمان حنا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة، من بينهم حالتان من أبناء الجالية المصرية، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 556 حالة، وعدد من تم شفاؤهم 99 حالة وفق صحيفة الراى الكويتية.

وأضافت أن من يخضعون للعلاج 456حالة بينما 17 حالة فى العناية المركزة ، وتعد الجالية المصرية أقل الجاليات من حيث عدد الإصابات بكورونا .

أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، أن مخالفى الإقامة الذين سيغادرون الكويت بعد تسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية فى المدة التى حددتها لكل دولة، لا يحتاجون إلى محاجر صحية فى بلادهم، موضحا أن وزارة الصحة ستفحصهم فى مطار الكويت؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار الجار الله، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، إلى أنه تم ابلاغ رؤساء البعثات الدبلوماسية فى الكويت بهذا الإجراء؛ للتنسيق مع دولهم واعتماد فحص الكويت الخاص بالفيروس، لعدم إخضاع هذه الدول رعاياها للحجر الصحى عند وصولهم إلى بلادهم.

ولفت الى أن الإجراء الكويتى يسهل عملية دخول المخالف للإقامة إلى بلاده، وفى الوقت نفسه عدم إرهاق المنظومة الصحية فى الدول المستقبلة لرعاياها، مبينا أن العمل بما أعلنته وزارة الداخلية بعدم (التبصيم)، بما يسمح بإمكانية عودة المخالف إلى الكويت مرة أخرى بعد حصوله على تأشيرة دخول جديدة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح قد أصدر قرارا آخر مارس الماضي، يسمح للمخالفين من جميع الجنسيات بمغادرة البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، دون تحميلهم أية غرامات او تذاكر السفر، مع تخصيص 5 أيام لـ5 جنسيات، وهى بالترتيب: الفلبينية، ثم المصرية، ثم الهندية، ثم البنجلاديشية، ثم السريلانكية، فيما تم تخصيص آخر 5 أيام لبقية الجنسيات.