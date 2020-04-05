الكشف على 78 حالة فى قافلة طبية بحى الكرامة بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم فى بيان، انتهاء قافلة طبية من توقيع الكشف الطبى على 78 حالة بنطاق حى الكرامة بالعريش ،وأوضح البيان، انه تم تسيير القافلة بالتعاون مع مديرية صحة شمال سيناء، وشارك فيها الدكتور محمود محمد عبد العظيم، وبشير منصور مصطفى، وماجدة محمد هجرس وتمن بمستوصف تحت إشراف رئاسة الحى.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم الانتهاء من إصلاح أعطال خدمات وسط المدينة، وتسيير قافلة خدمات طبية لحى العريش .

واوضح البيان انه تم بشارع شكرى القوتلى التعامل مع بلاغات عدم وصول المياه رغم ضخها بالمنطقه، والثانى قطع بالخط إثر اعمال توصيل الشبكة الجديدة وتم حل المشكلات .

كما تم بالتنسيق مع الإدارة الصحية الدفع بفريق قافلة طبية لحى الكرامة بقيادة الدكتور محمود محمد عبد العظيم، وبشير منصور مصطفى و ماجده محمد هجرس، وتم الكشف الطبى على أهالى الحى وبلغ عدد الحالات المرضية المستفيدة 61 حالة مرضية تم الكشف عليهم تحت أشراف رئيس الحى .

كما أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم فى بيان له، البدء فى تغيير ورفع كفاءة أعمدة كهرباء متهالكة فى أحياء المدينة .

واوضح بيان مجلس المدينة انه يجرى رفع كفاءة اعمدة الكهرباء المتهالكة بحى الساحل بشارع خدمات الساحل، وتم التنسيق مع شركة الكهرباء لتغير الأعمدة المتهالكة وتم البدء بتركيب 5 أعمده جديدة بالحى ويستكمل العمل تباعا تحت أشراف رئاسة الحى.

وكان مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، أعلن الانتهاء من إصلاح شبكة الصرف الصحى بحى الصفا استجابة لشكوى الأهالى، وعودة المرفق إلى حالته الطبيعية بالحى بمعرفة طاقم فنى من مرفق الصرف الصحى .

واشار البيان ان مديرية الصحة وجهت قافلة طبية لخدمة سكان حى الكرامة بقيادة الدكتور محمود محمد عبد العظيم و بشير منصور وماجدة محمد هجرس، وتم الكشف الطبى على 101 حاله .

كما تم الانتهاء من رفع اكوام الردش أسفل مقر رئاسة الحى بالمساعيد، ومدخل مكتب بريد المساعيد وردم ردش موجود أمام عمارة 83 تعاونيات وشارع خلف مدرسة الثانوية بنات ورفع ردش من منطقة الوادى المقدس إلى منطقه البرك كذلك تم العمل على إنهاء شكوى المواطنين بخصوص أعطال صرف صحى بالتعاون مع إدارة الصرف الصحى بالقرب من دوران شبرا بالمساعيد حتى عماره 86 ، 87 ، 76 والعمل على الانتهاء من الشكوى بالمنطقة .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء الانتهاء من تنفيذ حملة نظافة داخل حى الكرامة أحد أحياء المدينة .