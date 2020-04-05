اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 03:08 م
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الكرملين: بوتين سيستمر بالعمل عن بعد لمدة لا تقل عن أسبوع وسط انتشار كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 02:06 م
الكرملين: بوتين سيستمر بالعمل عن بعد لمدة لا تقل عن أسبوع وسط انتشار كورونا بوتين يرتدى البدلة الواقية
موسكو (أ ش أ)

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أكد المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسى، دميترى بيسكوف، أن عمل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن بعد سيستمر لمدى أسبوع على الأقل، وأكد بيسكوف -فى تصريحات اعلامية اوردتها وكالة تاس الروسية- : "لقد مر أسبوع واحد، وأعتقد أن الرئيس بوتين سيستمر بالعمل عن بعد لمدة أسبوع آخر على الأقل".

وتابع بيسكوف "أعتقد أن حادث إصابة كبير الأطباء فى مستشفى "كوموناركا" بفيروس كورونا أكد أنه بغض النظر عن كافة تدابير السلامة المتخذة من الأفضل تقليل التواصل الحي، وهو ما قام به الرئيس بوتين".

وكان الكرملين قد أكد أن بوتين يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا وكل شيء على ما يرام. وأقر بيسكوف أن قاعدة إجراء اختبار الكشف عن كورونا لجميع من يلتقيهم بوتين، لم يتم التقيد بها خلال زيارته المستشفى، وقال: "لا نعرف ما إذا خضع الدكتور بروتسينكو للفحص (قبل ذلك)، لأنه لم يكن أصلا على علم بزيارة الرئيس"، متمنياً للطبيب الشفاء العاجل.

وفي وقت سابق أكد بيسكوف، أن الرئيس بوتين يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا، مشددا على أن حالته الصحية جيدة.
وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت إصابة كبير الأطباء في المستشفى الرئيسي في موسكو الذي يعالج مرضى كوفيد-19 والذي استقبل بوتين في هذه المؤسسة الأسبوع الماضي، بفيروس كورونا المستجد.

وكانت غرفة العمليات المختصة بمواجهة فيروس كورونا، فى روسيا، أعلنت عن تسجيل 658 حالة إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليما روسيا، ليرتفع إجمالى عدد المصابين حتى الآن إلى 5389 حالة، وذكرت غرفة العمليات - في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أنه خلال آخر 24 ساعة، تم تشخيص 658 إصابة في 14 إقليما بروسيا".. مضيفة أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 5389 في 79 إقليما.

وأضاف البيان أنه توفى جراء الإصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة شخصان؛ ليصل عدد الوفيات إلى 45 حالة.. مشيرا إلى تعافى 22 شخصا؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 355 شخصا.

من جهته حذر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، من أن العاصمة الروسية ربما تواجه أكبر خطر من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بين جميع المناطق الروسية.


روسيا

بوتين

الكرملين

كورونا

فيروس كورونا

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