العراق تسجل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 172 حالة موزعة على عدد من دول العالم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان نشرته وكالة "السومرية نيوز" إنه "تم تسجيل حالتي وفاة واحدة في بلجيكا، والثانية في بريطانيا، و 10 حالات إصابة في الدنمارك، وحالة في فنلندا، وحالة في المملكة العربية السعودية، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".