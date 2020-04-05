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العراق تسجل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 05 أبريل 2020 05:53 م
العراق تسجل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس خلال 24 ساعة، فيما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا لعراقيين في بلجيكا وبريطانيا.
 
 
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان نشرته وكالة "السومرية نيوز"  إنه "تم تسجيل حالتي وفاة واحدة في بلجيكا، والثانية في بريطانيا، و 10 حالات إصابة في الدنمارك، وحالة في فنلندا، وحالة في المملكة العربية السعودية، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا".
 
وأضاف الصحاف، أن "العدد الكلي في عموم العالم بلغ 172 حالة موزعة على عدد من دول العالم.
 

وذكر  أن الحالات جاءت على النحو التالي:- حالة وفاة واحدة في بلجيكا، والثانية في بريطانيا، و10 حالات إصابة في الدانمارك، وحالة في فنلندا، وأخرى بالمملكة العربية السعودية.


العراق

وزارة الصحة العراقية

فيروس كورونا

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