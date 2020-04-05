العراق تسجل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وذكر أن الحالات جاءت على النحو التالي:- حالة وفاة واحدة في بلجيكا، والثانية في بريطانيا، و10 حالات إصابة في الدانمارك، وحالة في فنلندا، وأخرى بالمملكة العربية السعودية.
العراق تسجل 5 وفيات و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالأحد، 05 أبريل 2020 05:53 م
كورونا
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