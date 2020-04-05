اليوم السابع
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الصين تطلق قمرين صناعيين للاتصالات أحدهما يحمل اسم "ووهان"

الأحد، 05 أبريل 2020 02:00 ص
الصين تطلق قمرين صناعيين للاتصالات أحدهما يحمل اسم "ووهان" أرشيفية
وكالات

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تطلق الصين، أول قمرين صناعيين للاتصالات فى مشروع إنترنت الأشياء القائم في الفضاء بين منتصف إلى أواخر أبريل، مع تسمية قمر صناعى واحد باسم مكان منشأه "ووهان"، وفقًا لشركة علوم وصناعة الفضاء الصينية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تم تطوير الصاروخ "كوايتشو - 1 إيه" لإرسال القمرين الصناعيين، من قبل مجموعة سانجيانغ، ومقرها ووهان، التابعة للشركة. وعلى الرغم من قربها من مركز وباء فيروس كورونا الجديد، عمل موظفو الشركة بجد لضمان نجاح المهمة.

وصل أكثر من 130 من أعضاء فريق الاختبار المشترك للصاروخ والقمر الصناعي إلى مركز جيوتشيوان لإطلاق الإقمار الصناعية في شمال غربي الصين، للقيام بعمليات التجميع والاختبار والإطلاق للمهمة في هذا الشهر.

والقمران الصناعيان شينجيون - 2 01 و02، وهما القمران الصناعيان الأولان لمشروع "هندسة شينغيون"، الذي من المقرر أن يكمل الشبكة بـ 80 قمرا صناعيا منخفض المدار، وتم تصميمهما وتطويرهما من قبل شركة شينجيون للأقمار الصناعية التابعة لمجموعة سانجيانغ.

وتم تسمية شينجيون - 2 01 بـ"ووهان"، وسيعمل على كوكبة صينية منخفضة المدار من اتصالات إنترنت الأشياء وسيتم اختباره في صناعات متعلقة بآلات البحر والغابات والهندسة، وفق ما ذكر مصدر بالشركة.


الصين

قمر صناعى

ووهان

كورونا

فيروس كورونا

انترنت

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