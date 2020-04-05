اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تسجل 30حالة جدبدة بفيروس كورونا.. وخرج 213 من المستشفيات بعد شفائهم

الأحد، 05 أبريل 2020 07:57 ص
الصين تسجل 30حالة جدبدة بفيروس كورونا.. وخرج 213 من المستشفيات بعد شفائهم كورونا
كتب كامل كامل

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سجلت الصين اليوم 30 حالة جديدة بفيروس كورونا، إذ ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن 30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني يوم السبت، بما فيها 25 حالة وافدة من الخارج.

وأوضحت اللجنة فى بيان منذ قليل أن خمس حالات محلية جديدة تم الإبلاغ عنها في مقاطعة قوانجدونج.

وأضافت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، وجميعها في مقاطعة هوبي، و11 حالة جديدة مشتبه فيها، وجميعها من الحالات الوافدة من الخارج، في البر الرئيسي الصيني يوم السبت، وخرج 213 شخصًا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 36 إلى 295 حالة، وفقا للجنة.

وحتى يوم السبت، أبلغ البر الرئيسي الصيني عن إجمالي 913 حالة وافدة، ومن بين هذه الحالات، خرج 216 مريضا من المستشفيات بعد الشفاء، وما زال 697 شخصا يعالجون في المستشفى، بما فيهم 18 مريضا في حالة خطيرة، حسبما ذكرت اللجنة.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الى 81669 حالة حتى يوم السبت، بما فى ذلك 1376 مريضا مازالوا يتلقون العلاج، و76964 مريضا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، و 3329 شخصا توفوا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إنه لا يزال هناك 107 أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس، وجميعهم من الخارج.

وأضافت أن 17436 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المرضى ما زالوا تحت المراقبة الطبية، وقد خرج 1869 شخصا من المراقبة الطبية يوم السبت.

وتم الإبلاغ عن 47 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني يوم السبت، بما في ذلك 16 حالة وافدة من الخارج. وتم إعادة تصنيف ثلاث حالات بدون أعراض، وجميعها من الحالات الوافدة من الخارج، على أنها حالات إصابة مؤكدة، وخرجت 50 حالة من المراقبة الطبية بما في ذلك ثماني حالات وافدة، حسب اللجنة.

وقالت اللجنة إن 1024 حالة بدون أعراض ما زالت تحت المراقبة الطبية، بما في ذلك 244 حالة من الخارج.

وحتى يوم السبت، تم الإبلاغ عن 862 حالة مؤكدة ، بما في ذلك أربع حالات وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، و44 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و355 حالة في تايوان، بما في ذلك خمس حالات وفاة.

وخرج 186 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و50 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

 


الصين

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الصين تسجل حالات جديدة

كورونا فى الصين

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