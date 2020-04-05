اليوم السابع
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الصحة الكويتية تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 556 حالة

الأحد، 05 أبريل 2020 11:28 ص
الصحة الكويتية تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 556 حالة عبدالله السند متحدث الصحة الكويتية
كتب سمير حسنى

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أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم باسم وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 77 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 556 حالة، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى قبل قليل.
 
وأضاف السند خلال المؤتمر، أن عدد حالات الشفاء بلغت نحو 99 حالة، ووفاة واحدة، مشيرا إلى وجود 456 حالة تتلقى العلاج ، منهم 17 حالة فى الرعاية المركزة.
 
 
وأعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 99 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح - فى بيان صحفى - "إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلى فى المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين".
 
وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن مساء أمس السبت، شفاء 11 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء فى الكويت إلى 93، حسبما جاء فى تغريده على حسابه الرسمه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
 
 
وقد قال مدير مستشفى الأميرى الكويتى الدكتور على العلندا، إن فحوصات طبية متخصصة أجريت لمقيم من الجنسية الهندية توفى أمس إثر أزمة قلبية، كشفت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، موضحا أن ربط الوفاة بسبب الإصابة بكورونا جرى رفعه للوزارة، وينتظر تصنيف منظمة الصحة العالمية.
 
وأضاف العلندا - فى تصريح صحفى أمس أن المقيم البالغ من العمر 60 عاما كان قد وصل أمس إلى المستشفى الأميري، مفارقا الحياة نتيجة إصابته بأزمة قلبية، لكن بعد إجراء فحوصات طبية احترازية، تكشفت إصابته بالفيروس.
 
وأوضح أن المتوفى لم تظهر عليه أى أعراض متعلقة بالإصابة بكورونا، ولم يراجع أى مستشفى خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه فور تسجيل هذه الحالة، سارعت الفرق المعنية إلى اتخاذ الإجراءات ذات الصلة وفحص المخالطين لها واستكمال إجراءات العزل على العمارة السكنية التى كان يقطنها.

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