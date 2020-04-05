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الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 61 للشفاء

الأحد، 05 أبريل 2020 09:04 ص
الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 61 للشفاء محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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اعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجى "كوفيد -19 "، وبذلك يصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة فى سلطنة عمان 298 حالة، وعدد الوفيات حالتان، و ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء العمانية الرسمية. 
 
وتود وزارة الصحة العمانية، التأكيد أن 61 حالة قد تماثلت للشفاء، وتدعو الوزارة الجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة، ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج 
الغرفة حسب الإرشادات. 
 
كما تهيب وزارة الصحة العمانية، بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
 
و أكدت وزارة الصحة العمانية، على أنه بالالتزام بالعزل الصحى وبالتباعد الاجتماعى والبدنى، سنقى أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا من فيروس كورونا.
 
 

عمان

الصحه العمانيه

كورونا

فيروس كورونا

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