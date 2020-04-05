اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة السعودية: وصول إجمالي حالات كورونا في المملكة إلى 2385 حالة

الأحد، 05 أبريل 2020 02:48 م
الصحة السعودية: وصول إجمالي حالات كورونا في المملكة إلى 2385 حالة السعودية
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت وزارة الصحة السعودية، المؤتمر الصحفي اليومي، اليوم الاحد، حول تطورات فيروس كورونا، وأعلنت وصول إجمالي حالات كورونا في المملكة إلى 2385 حالة.

وأكدت أن نسبة المصابين بـكورونا من غير السعوديين تبلغ 53 %، والحالات المرصودة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات ونسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة "مقلقة".

وأشارت وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمرها الصحفى، إلى أن إجمالي الوفيات بسبب كورونا يصل إلى 34.

ومن جانب آخر قالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بكورونا فى المملكة، وإجمالى المتعافين 420 حالة، و29 حالة وفاة فى المملكة جراء الإصابة بكورونا. 

وأضافت وزارة الصحة السعودية، خلال مؤتمر صحفى، أن 2179 حالة إصابة بكورونا فى المملكة بينها 1730 نشطة، وإجمالى عدد المتعافين من كورونا 420 حالة. 

وكانت وزارة الصحة السعودية، سجلت الجمعة، 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في المملكة إلى 2039، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 25 وفاة.


السعودية

فيروس كورونا

كورونا

وزارة الصحة السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

فى سباق كورونا.. هل يأتى الحل من أستراليا؟ "فيديو"

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

فيديو.. ماذا فعل كورونا فى مشاهير العالم؟

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

الكساد على الأبواب.. هل يضرب كورونا العالم بأسوأ أزمة اقتصادية فى التاريخ؟ فيديو

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

التموين للمواطنين: اطمئنوا مخزون السلع آمن ويكفى لأكثر من 4 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة