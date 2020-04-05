اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 أبريل 2020 09:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السويد تتراجع وتتجه لاتخاذ "خطوات استثنائية" لمواجهة كورونا بعد زيادة الوفيات

الأحد، 05 أبريل 2020 08:09 م
السويد تتراجع وتتجه لاتخاذ "خطوات استثنائية" لمواجهة كورونا بعد زيادة الوفيات مواجهة كورونا - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة السويدية تضع تشريعًا جديدًا للسماح لها باتخاذ "خطوات استثنائية" لمكافحة كوفيد-19، وسط مخاوف من أن نهجها الناعم نسبيًا قد يؤدى إلى معدل وفيات أعلى من دول الشمال الأوروبي الأخرى، بحسب صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الدنمارك والنرويج من بين العديد من البلدان التي فرضت عمليات إغلاق صارمة، وأغلقت الحدود وأغلقت المدارس والمحلات غير الضرورية، وعزلت فنلندا منطقتها الحضرية الرئيسية حول هلسنكي. لكن السويديين لا يزالون قادرين على التسوق والذهاب إلى المطاعم والحصول على قصات شعر وإرسال الأطفال دون سن 16 إلى المدارس.

وأفادت السويد يوم الأحد بإجمالي 401 حالة وفاة حتى الآن من كوفيد-19، بزيادة 8٪ عن يوم السبت وأكبر من مجاميع جيرانها الثلاثة من دول الشمال مجتمعة. يبلغ عدد سكان السويد 37 مليون نسمة مقابل 28 في الدنمارك و 12 في النرويج و 4.5 في فنلندا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (SVT) اليوم الأحد إنه بعد احتجاجات من أحزاب المعارضة ، تخلت الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون عن خطط تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع للحكم بموجب مرسوم ، متجاوزين النواب.

وبموجب التشريع الذي سيطرح الأسبوع المقبل سيتم استشارة البرلمان السويدي الآن قبل أن تتخذ الحكومة أي خطوات طارئة جديدة مثل إغلاق محطات القطارات والحافلات في المطارات ، وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم ، وزيادة تقييد التجمعات العامة أو طلب المعدات الطبية ، وفقًا إلى SVT.

ووصف أندرس تيجنيل، كبير علماء الأوبئة في السويد، استراتيجية الفيروس التاجي للبلاد بأنها محاولة لضمان "انتشار بطيء للعدوى وأن الخدمات الصحية غير مثقلة"، بحجة أنه من المهم أن يكتسب جزء من السكان المناعة.

ونفى تيجنيل محاولته بناء "مناعة قطيع" سريعة ضد الفيروس ، وهي استراتيجية اعتمدتها في الأصل المملكة المتحدة وهولندا قبل أن تؤدي أعداد الوفيات المرتفعة المتوقعة إلى دفع تلك الدول إلى تغيير المسار، لكنه أقر بأن هذه السياسة "ليست متناقضة" لأهداف السويد.


كورونا

السويد

مناعة القطيع

مواجهة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

صدمة.. انتحار طبيب نادي ريمس الفرنسي بعد إصابته بكورونا

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

بدء حظر التجوال فى البلاد لليوم الثانى عشر وانتشار شرطى مكثف بالشوارع

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

طبيب بجامعة هارفارد :انتقال فيروس كورونا بالنفس وأثناء الكلام.. فيديو

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

"اليوم السابع" يطلق مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تقديرًا لدورهم فى معركة كورونا.. شركات كبرى ومؤسسات أعمال تشارك بتخفيضات وعروض للأطباء وهيئات التمريض.. خالد صلاح: رجال الأعمال يدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

فيديو.. تجربة محمد صلاح عثرة فى طريق مفاوضات الأهلى مع طاهر محمد طاهر

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

حرب الكمامات وأجهزة التنفس تشتعل بين الدول.. فيديو

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

س و ج.. ما هو مصير إكرامي وفتحي وعاشور بعد الرحيل من الأهلي؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

فيديو.. هل توقف "بلازما المتعافين" زحف كورونا حول العالم؟

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

شاهد.. الزواج فى زمن الكورونا.. زفاف بدون معازيم والحفلة فوتوسيشن بالتجمع

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

بنك القاهرة: اكتشاف مصاب بكورونا فى المقر الرئيسى وإجراءات احترازية للمواجهة

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

جمارك الإسكندرية أفرجت عن سيارات بـ5 مليارات و174 مليون جنيه في مارس الماضي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة