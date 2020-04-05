السويد تتراجع وتتجه لاتخاذ "خطوات استثنائية" لمواجهة كورونا بعد زيادة الوفيات

كتبت رباب فتحى

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة السويدية تضع تشريعًا جديدًا للسماح لها باتخاذ "خطوات استثنائية" لمكافحة كوفيد-19، وسط مخاوف من أن نهجها الناعم نسبيًا قد يؤدى إلى معدل وفيات أعلى من دول الشمال الأوروبي الأخرى، بحسب صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الدنمارك والنرويج من بين العديد من البلدان التي فرضت عمليات إغلاق صارمة، وأغلقت الحدود وأغلقت المدارس والمحلات غير الضرورية، وعزلت فنلندا منطقتها الحضرية الرئيسية حول هلسنكي. لكن السويديين لا يزالون قادرين على التسوق والذهاب إلى المطاعم والحصول على قصات شعر وإرسال الأطفال دون سن 16 إلى المدارس.

وأفادت السويد يوم الأحد بإجمالي 401 حالة وفاة حتى الآن من كوفيد-19، بزيادة 8٪ عن يوم السبت وأكبر من مجاميع جيرانها الثلاثة من دول الشمال مجتمعة. يبلغ عدد سكان السويد 37 مليون نسمة مقابل 28 في الدنمارك و 12 في النرويج و 4.5 في فنلندا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (SVT) اليوم الأحد إنه بعد احتجاجات من أحزاب المعارضة ، تخلت الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون عن خطط تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من عطلة نهاية الأسبوع للحكم بموجب مرسوم ، متجاوزين النواب.

وبموجب التشريع الذي سيطرح الأسبوع المقبل سيتم استشارة البرلمان السويدي الآن قبل أن تتخذ الحكومة أي خطوات طارئة جديدة مثل إغلاق محطات القطارات والحافلات في المطارات ، وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم ، وزيادة تقييد التجمعات العامة أو طلب المعدات الطبية ، وفقًا إلى SVT.

ووصف أندرس تيجنيل، كبير علماء الأوبئة في السويد، استراتيجية الفيروس التاجي للبلاد بأنها محاولة لضمان "انتشار بطيء للعدوى وأن الخدمات الصحية غير مثقلة"، بحجة أنه من المهم أن يكتسب جزء من السكان المناعة.

ونفى تيجنيل محاولته بناء "مناعة قطيع" سريعة ضد الفيروس ، وهي استراتيجية اعتمدتها في الأصل المملكة المتحدة وهولندا قبل أن تؤدي أعداد الوفيات المرتفعة المتوقعة إلى دفع تلك الدول إلى تغيير المسار، لكنه أقر بأن هذه السياسة "ليست متناقضة" لأهداف السويد.