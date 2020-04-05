اليوم السابع
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السودان يدرس غدًا خطة الإغلاق الكامل لمواجهة "كورونا"

الأحد، 05 أبريل 2020 08:42 م
السودان يدرس غدًا خطة الإغلاق الكامل لمواجهة "كورونا" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الخرطوم أ ش أ

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أعلن عضو مجلس السيادة السودانى الدكتور صديق تاور، أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ستدرس خطة الإغلاق الكامل خلال اجتماعها غدًا.

وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت فى وقت سابق اليوم الأحد، ارتفاع عدد مصابى فيروس "كورونا" إلى ١٢ حالة، بعدما تم تأكيد إصابتين جديدتين.

وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، اجتماعها الدورى اليوم، برئاسة عضو مجلس السيادة صديق تاور، وأطلعت على مستجدات الوضع الصحي، وأوضاع السودانيين العالقين بالخارج، وموقف حظر التجوال.

وحذر تاور من عدم الجدية فى الالتزام بمنع التجمعات، وأوقات الحظر، والسفر إلى الولايات، وما يمكن أن يسببه ذلك من زيادة انتشار فيروس "كورونا".

من جانبه، عبر وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، عن قلقه تجاه استمرار حالات الاشتباه وحالات الانتقال المحلي، مناشدًا كل من عاد إلى السودان من الخارج خلال فتح المطار لفترة وجيزة، التواصل مع السلطات الصحية لفحصه، والتأكد من خلوه من الإصابة.

وشدد على ضرورة منع التجمعات ووقف السفر إلى داخل السودان وخارجه.

 


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