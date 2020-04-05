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السعودية تطلق خدمة إلكترونية لعودة المواطنين من الخارج بتوجيهات خادم الحرمين

الأحد، 05 أبريل 2020 04:52 م
السعودية تطلق خدمة إلكترونية لعودة المواطنين من الخارج بتوجيهات خادم الحرمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاحد لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين فى الخارج، عن إطلاق الخدمة الالكترونية لعودة المواطنين الراغبين فى العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.
 
ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتى ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحرصاً منهما على سلامة وصحة المواطنين فى الخارج، فى ظل تفشى جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شئونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشى الفيروس فى بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.
 
وبينت الوزارة، أن تسجيل بيانات العودة للمملكة سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 12/08/1441هـ الموافق 05/04/2020م، وسيستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين فى البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحى لمدة (14) يوماً.
 
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين فى العودة، ويمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال التواصل على الرقم الموحد (920033334)، وتمنت للمواطنين والمواطنات كافة عودة آمنة لأرض الوطن وأن يبعد عن وطننا والعالم أجمع شرور هذه الجائحة.
 
و كان خادم الحرمين الشريفين، قد أصدر أوامر، يوم أمس، بتمديد هوية مقيم للوافدين داخل وخارجرج المملكة العربية السعودية دون أى مصروفات، وذلك فى إطار جهود الملك سلمان المتواصلة للمساعدة على فى التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، واتخاذ الإجراءات التى تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية. وفق بيان صحفى.
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات بدأت المديرية العامة للجوازات فى تمديد "هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين فى القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23 / 7 / 1441هـ ، الموافق 18 / 3 / 2020م، حتى 9 / 11 / 1441هـ، الموافق 30 / 6 / 2020م، لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، لتتطابق مع ما نُفذ مسبقاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

السعوديه

الملك سلمان

خادم الحرمين

كورونا

فيروس كورونا

الخارجيه السعوديه

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