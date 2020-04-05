اليوم السابع
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"الزراعة": لجان متابعة على الخضر والفاكهة بسب العاصفة الترابية والمناخ المتغير

الأحد، 05 أبريل 2020 01:52 م
"الزراعة": لجان متابعة على الخضر والفاكهة بسب العاصفة الترابية والمناخ المتغير زراعات البطاطس
كتب عز النوبى

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قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك لجانا فنية وإرشادية مكثفة من قبل جميع الإدارة التابعة للمحاصيل البستانية وإدارة الخضر تتبعها غرف مركزية لإدارة الأزمات، بعمل لجان متابعة على زراعات الخضراوات والمحاصيل البستانية الفاكهة، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من المناخ المتغير والتقلبات الجوية والعاصفة الترابية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

وأضاف "عطا" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم عمل تقريرا يوميا بحالة الزراعات القائمة سواء الخضراوات أو المحاصيل البستانية " الفاكهة " ومدى تأثرها بموجة التقلبات الجوية، مشير إلى أن اللجان الفنية المشكلة تقوم بعمل برامج توعوية للمزارعين والتعريف بالحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وكيفية طرق التسميد والرى للمحاصيل، متابعا هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجانا مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على زراعات الخضر بجميع المحافظات لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة خطر التقلبات الجوية والعاصفة الترابية على المحصول، وفى حالة وجود شكوى تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين.

كان الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أكد أن ضمن توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يتم التوسع فى منظومة التحول الرقمى، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الإرشادية للمزارعين من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول من اية إصابات، يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى، ومديرى عموم الإرشاد الزراعى والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديرى المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والادارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها إلى كافة المزارعين.


العاصفة الترابية

زراعات الخضر

المحاصيل البستانية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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