اليوم السابع
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الزراعة تعلن فتح سوق البرازيل أمام صادرات الموالح المصرية لأول مرة

الأحد، 05 أبريل 2020 02:50 م
الزراعة تعلن فتح سوق البرازيل أمام صادرات الموالح المصرية لأول مرة الدكتور أحمد العطار - رئيس الحجر الزراعى ووفد برزيلى
كتب عز النوبى

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كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، عن موافقة السلطات البرازيلية عن فتح سوق جديد لأول مرة لاستقبال صادرات الموالح المصرية .

 

 كانت بعثة فنية برازيلية زارت القاهرة أواخر العام الماضى، للتفاوض النهائى حول استيراد الموالح المصرية لأسواقها، وأضاف رئيس الحجر الزراعى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن جولة الوفد البرازيلى شملت تفقد عدد من المزارع المصرية للموالح، فى إطار التمهيد لفتح السوق البرازيلى امام الموالح المصرية يرافقهم مختصين من الصحة النباتية بالحجر الزراعى المصرى .

 

 وتابع "العطار"، أنه قدم شرحا تفصيليا الأعضاء الوفد البرازيلى، ودور الحجر الزراعى المصرى فى منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية، والالتزام بتنفيذ القرارات والقواعد والآليات الخاصة بمنظومة اعتماد وتكويد المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، للتأكد من تطبيقها الممارسات الزراعية الجيدة مع زيادة التركيز على التحاليل المخبرية.

 

وأكد رئيس الحجر الزراعى، أنه تم اطلاع الوفد البرازيلى على نظام المراقبة المتبع بمزارع الموالح بمحافظة الإسماعيلية، وبعض خطوط الفحص والتعبئة للموالح داخل المحطات، موضحا أن الوفد البرازيلى زار مزارع التعبئة لليمون، يرافقهم مهندسى الصحة النباتية ومسؤول السفارة.

 

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

 

وأوضح التقرير وزارة الزراعة، أن الموالح المصرية ذات جودة عالية، وخاصة البرتقال فهو منتج مميز ومرغوب عالميًا، مشير إلى أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية.


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الصادرات الزراعية

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اخبار مصرية

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