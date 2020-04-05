اليوم السابع
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"الزراعة" تحدد 7 نصائح لمربى المواشى والدواجن لمواجهة العاصفة الترابية

الأحد، 05 أبريل 2020 01:20 م
"الزراعة" تحدد 7 نصائح لمربى المواشى والدواجن لمواجهة العاصفة الترابية تحصين الماشية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عددًا من النصائح والإرشادات التى أصدرتها وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الثروة الحيوانية والداجنة لمربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لمجابهة الظروف المناخية الحالية المتغيرة والعاصفة الترابية تتلخص فيما يلى..

-الاهتمام بالتحصينات المناسبة وفى الأوقات الموصى بها، وأن تكون من مصدر موثوق فيه وتتم بتوصية ومعرفة متخصص.

-الاهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الازدحام والتكدس الذى يسبب مشكلات عديدة.

-التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى.

-عدم الإسراف فى استخدام المياه داخل العنابر والحظائر للحد من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تصبح بيئة خصبة لانتشار الميكروبات والأمراض.

-التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة.

-الاهتمام بتقديم العلائق المناسبة للقطعان، والتى تغطى نسب البروتين والطاقة وكافة الاحتياجات الغذائية، والتى تم تصنيعها فى مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وبتسجيلات معتمدة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

-الإبلاغ الفورى فى أقرب إدارة بيطرية أو زراعية عن أية مشكلة بالقطيع، حتى يتم دراسة المشكلة وعلاجها فى مهدها قبل أن تتفاقم وربما يصعب حلها.

فيما شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على ضرورة التواصل الدائم مع مربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لدراسة أى مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل الفورى على تذليلها، ورفع درجة الاستعداد الدورية لمواجهة الظروف الجوية المتغيرة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة هذه الظروف الجوية المتقلبة، وتشكيل لجنة متابعة مركزية بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع مديريات الزراعة، والتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات.


الثروة الحيوانية

العاصفة الترابية

التقلبات الجوية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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