ودعا زروال كل المواطنين إلى احترام القواعد والإجراءات التى اتخذتها السلطات من أجل القضاء على هذا الفيروس القاتل.

يُذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكوادر الرئاسة إضافة إلى أعضاء الحكومة الجزائرية قرروا أمس التبرع بشهر من رواتبهم للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية المترتبة عن انتشار فيروس "كورونا" على المواطنين.

وبلغت الحصيلة الرسمية لضحايا فيروس كورونا حتى أمس 1251 حالة إصابة و130 وفاة، حسبما أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر.