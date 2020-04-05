الرئيس الإيرانى: استئناف الأنشطة الاقتصادية منخفضة المخاطر 11 أبريل

رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، إن بلاده ستستأنف الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في 11 أبريل رغم أن إيران تشهد أكبر عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.