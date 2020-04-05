اليوم السابع
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الرئاسة الروسية تحذر من أزمة اقتصادية عالمية كبيرة بسبب تفشى فيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 03:44 م
الرئاسة الروسية تحذر من أزمة اقتصادية عالمية كبيرة بسبب تفشى فيروس كورونا بوتين
موسكو (أ ش أ)

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حذرت الرئاسة الروسية "الكرملين" من أن العالم يتجه نحو أزمة اقتصادية كبيرة جديدة نتيجة تفشى فيروس كورونا، وغيره من العوامل السلبية، مؤكدا ضرورة الاستعداد لها من خلال بذل جهود منسقة ومشتركة بين جميع الدول، وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، فى مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد مع قناة (روسيا -1) ، "ندرك أن الأزمة الاقتصادية العالمية، التي يعتبر فيروس كورونا بين أسبابها، ستظهر آثارها السلبية ، وعلينا الاستعداد لذلك ، وهذا الأمر سيتطلب بدون أدنى شك تنسيق الخطوات والإجراءات لمواجهة الأزمة من قبل مختلف الدول".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد حذر في وقت سابق، خلال مشاركته في القمة الإفتراضية لمجموعة العشرين G20 في 26 مارس الماضي، من أن تفشي الفيروس يهدد العالم بعواقب أخطر من الأزمة المالية في 2008-2009 ، مشيرا إلى أن معدلات ارتفاع البطالة في العالم بسبب الفيروس ستكون مؤشرا رئيسا يعكس مدى فعالية الجهود الدولية لمواجهة الأزمة.

من جانب أخر كلف رئس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، وزارتي المواصلات والخارجية بالعمل مع الجانب الصيني على بحث إمكانية تنظيم رحلات جوية لنقل المواطنين الصينيين العالقين في الأراضي الروسية إلى بلدهم.

وأفاد موقع الحكومة الروسية الإلكتروني اليوم الأحد، أن التكليف يتعلق بمواطني الصين في الأراضي الروسية ، والذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب تفشي فيروس " كورونا".

يُذكر أن الرحلات الجوية من روسيا إلى الصين جرى إيقافها بسبب وباء الفيروس التاجي، ومع ذلك تنتظر الحكومة الروسية وصول شحنة مكونة من 80 مليون كمامة صينية عبر الجو في أبريل الجاري. 

وفى سياق متصل أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن تمديد العطلة مدفوعة الأجر في روسيا بسبب تفشي فيروس "كورونا" يعتبر عبئا كبيرا على الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الأهم بالنسبة للقيادة الروسية هي صحة وسلامة السكان. 

وقال بيسكوف - في تصريح صحفى اليوم الأحد، "إن هذا الأمر عبء سلبي وهائل على الحياة الاقتصادية"، مشيرا إلى أنه كانت هناك الكثير من النقاشات والخلافات بشأن قرار تمديد هذه العطلة لمدة شهر. 

وأضاف بيسكوف "أن الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو حياة وصحة الناس، ولا ننسى بالطبع الصعوبات التي يواجهها المشاركون في الحياة الاقتصادية حاليا". 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم الخميس الماضي عن تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد حتى 30 أبريل الجاري. 

يُذكر أن العاصمة الروسية وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تشهد حاليا نظاما للحجر الصحي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.

 


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