اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 05:48 م
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الحكمة تعقد لقاءً طبياً عبر الإنترنت للتوعية حول التعامل مع مرض السكر في رمضان

الأحد، 05 أبريل 2020 05:34 م
الحكمة تعقد لقاءً طبياً عبر الإنترنت للتوعية حول التعامل مع مرض السكر في رمضان شركة أدوية حكمة مصر

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مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وبما يتماشى مع سعيها الدائم نحو رفع الوعي الصحي بين المجتمعات التي تعمل ضمنها، نظمت شركة أدوية حكمة مصر لقاءً طبياً عبر الإنترنت يوم الخميس الموافق 2 إبريل 2020، استهدفت فيه مجموعةً من مقدمي خدمات الرعاية الطبية في مصر والعالم العربي، وذلك بالتعاون مع الملتقى العربي للسكر. وهدف اللقاء الذي نُظم لأول مرة إلى نقل أحدث الأخبار العلمية وما توصلت إليه التوصيات العالمية للتوعية بالاحتياطات اللازمة للتعامل مع مرضى السكر في رمضان.
 
وخلال اللقاء، الذي ضمّ 800 طبيب من مصر وعدد من الدول العربية الشقيقة، صرّح الأستاذ الدكتور عباس عرابي، أستاذ أمراض السكر بجامعة الزقازيق بأن مرض السكر يعد من المشاكل الصحية التي تصاحب المريض طوال حياته، لكن مريض السكر قد يواجه مخاطر صحية محتملة عند الصيام خلال شهر رمضان كل عام. فقد يؤدي الصيام لاختلال في معدل السكر في الدم نتيجة امتناع المريض عن تناول أي وجبات، وعدم مواصلة نظامه العلاجي المعتاد لفترات تتجاوز 18 ساعة متواصلة، ما قد يعرضه لكثير من المضاعفات قد تصل للغيبوبة السكرية، حتى أن بعض من هذه الحالات تحتاج لتلقي علاج مكثف داخل المستشفيات، وهو الأمر الذي يسعى الجميع لتلافيه أثناء صيامهم رمضان. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن 57% من مرضى السكر لا يلتزمون بتناول علاجهم في أوقات محددة خاصة إذا كانوا يتناولون أكثر من عقار، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى العقاقير التي تؤخذ لمرة واحدة في اليوم ويمتد مفعولها إلى 24 ساعة.
 
كما أشار مسعود عبدالمجيد، العضو المنتدب لشركات ادوية حكمة مصر: "من خلال هذه اللقاءات التي نجريها عبر الإنترنت – تماشياً مع البروتوكولات العالمية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا المستجد – فإننا نسعي بالتعاون مع الأطباء بزيادة الوعي و الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات مختلفة، مما يساهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة لأفراد المجتمع، خاصة من هم في أمس الحاجة إليها. ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ناقشنا التدابير التي يجب على مرضى السكر اتباعها لتفادي تراجع حالتهم الصحية أثناء الصيام، وسط تفاعل كبير من عدد من الأطباء في مصر". 
 
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حكمه (2)
 

أدوية حكمة

مرض السكر

شهر رمضان

السكر

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