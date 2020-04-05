ووصف البيان الهجوم على مناطق سيطرة الميليشيات بـ"المباغت"، وأكد أنه مكّن الجيش من التقدم قرابة 20 كيلومترا وصولاً إلى منطقة لقشع والخسف شرقي مدينة الحزم.

وأضاف البيان، أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكّن الجيش الوطني من أسر 17 عنصراً حوثياً، واستعادة 3 عربات وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة.

وبالتزامن مع المعارك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للميليشيات في المنطقة،منها 3 أطقم تحمل تعزيزات بشرية كانت في طريقها إلى الميليشيات شرق الحزم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.