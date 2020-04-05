صنعاء (أ ش أ)

شنّت قوات الجيش اليمنى، مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، هجوماً واسعاً ضد ميليشيات الحوثي شرق مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمال شرقى البلاد، وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأحد، أن الهجوم أسفر عن تحرير مساحات واسعة وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر في الأرواح والمعدات.

ووصف البيان الهجوم على مناطق سيطرة الميليشيات بـ"المباغت"، وأكد أنه مكّن الجيش من التقدم قرابة 20 كيلومترا وصولاً إلى منطقة لقشع والخسف شرقي مدينة الحزم. وأضاف البيان، أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكّن الجيش الوطني من أسر 17 عنصراً حوثياً، واستعادة 3 عربات وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة. وبالتزامن مع المعارك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للميليشيات في المنطقة،منها 3 أطقم تحمل تعزيزات بشرية كانت في طريقها إلى الميليشيات شرق الحزم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وكانت مدفعية الجيش اليمنى، دمرت مخزن أسلحة تابعا لمليشيا الحوثى الانقلابية فى منطقة صرواح الواقعة بين محافظتي صنعاء ومأرب، وقال مصدر عسكرى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد "إن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً استهدف تجمعات ومواقع للمليشيات الانقلابية فى جبهة صرواح، من ضمنها مخزن أسلحة، موضحا أن القصف الذي استهدف المخزن أعقبه اشتعال كبير للنيران وانفجارات عنيفة ومتتالية استمرت لنحو ساعة".

وكان الجيش اليمنى، أعلن أن أكثر من 25 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وجرح آخرون أمس السبت، بنيران قواته فى جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة أن أبطال الجيش اليمني استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح، مشيراً إلى أن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25عنصراً من المليشيات إلى جانب عدد من الجرحى، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.