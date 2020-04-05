الجيش الليبى: أسرنا 14 عنصراً من قوات الوفاق بينهم 11 مرتزقاً من تشاد

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن القوات المسلحة الليبية أسرت يوم الخميس الماضي 14 عنصراً من قوات الوفاق الليبى بينهم 11 مرتزقاً من تشاد، ودمرنا 24 آلية لقوات الوفاق في بوقرين، متابعا: مدينا أيدنا للسلام، ولازلنا نمدها بأغصان الزيتون، ولكننا للأسف مازلنا نجابه بالطائرات المسيرة والحربية.



وقال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، في مؤتمر صحفى عقده مساء الأحد: هذه بلادنا التي لن نتنازل عنها ونخوض معركة مقدسة من أجل تحريرها وأخر رسالة نحملها لكل أهلنا من أجل سلامتهم إلزم بيتك، لافتا إلى أن على أهل طرابلس أن يتمسكوا بأبنائهم وألا يسمحوا لهم بالانجرار خلف الجماعات الإرهابية فهم رهان الوطن الذي يعتمد عليه في مستقبله.



ولفت اللواء أحمد المسمارى، إلى أن ما يفوق الستين مرتزق يحملون وباء كورونا وهناك اثنان منهم أكدت الفحوصات اليوم في معيتيقة أنهما مصابان بالكورونا.



وتابع المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، خلال الأيام الثلاثة الماضية لم تأت طائرات المرتزقة الأتراك، ولكن معلوماتنا تؤكد أن هناك ما بين 600 إلى 1000 مرتزق موجودين في مطارات تركيا ويستعدون للتنقل إلى ليبيا.

وفى وقت سابق أعلن المركز الوطنى الليبى بمكافحة الأمراض ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، السبت، إلى 18 حالة، منهم حالة وفاة.



ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (27)، أظهرت نتائج تحليل الـ31 عينة التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 30 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبُتت إصابتها بفيروس كورونا.



يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن مساء الخميس الماضي تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.