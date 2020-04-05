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التموين تفحص اليوم عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام المحلى للوزارة

الأحد، 05 أبريل 2020 02:00 ص
التموين تفحص اليوم عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام المحلى للوزارة وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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تفحص وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد المقبل عروض الشركات الراغبة فى توريد زيت الطعام لصالح الوزارة لصرفه على بطاقات التموين ضمن المناقصة رقم 6 لسنة 2020/2019 التى أعلنت عنها الهيئة العامة للسلع التموينية لتوريد زيت طعام خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
 
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن مناقصة رقم 6 لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 مايو 2020.
 
وكان الدكتور علي المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات.
 
وأضاف الوزير ، أنه تم أيضا تعديل مواعيد صرف السلع التموينية ليكون الصرف متاح من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساءا يوميا، لإتاحة الصرف لأى مواطن يريد الحصول على المقررات التموينية، مطالبا المواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، وأن صرف السلع المدعمة يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر، كما وجه الشكر لبقالين التموين لقيامهم بتنظيم المواطنين خلال صرف السلع المدعمة منعا للتجمعات والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وأشار الوزير، إلى عدم سريان قرار الحظر على المحال الغذائية، ومحال الخضر والفاكهة والألبان وكذلك محلات البقالة والجزارة .
 
كما أصدر الوزير قرارا بصرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أي ظروف والحفاظ على هذا الرصيد بالمخبز، وجاء بالقرار إنه فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين من أى تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد، يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية "قطاع عام و قطاع خاص" طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن .
 

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