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"التعليم والمعرفة" بالإمارات تطلق 8 خدمات إلكترونية جديدة

الأحد، 05 أبريل 2020 01:01 م
"التعليم والمعرفة" بالإمارات تطلق 8 خدمات إلكترونية جديدة
إيمان حنا

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أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ثمانية خدمات إلكترونية جديدة، في إطار جهودها المتواصلة لزيادة كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتوفير الوقت والجهد على الطلبة وأولياء الأمور والكوادر التعليمية عند الحاجة لإنجاز المعاملات والحصول على الخدمات، وفق وام.

 
ويأتي إعلان الدائرة عن هذه الخدمات الجديدة في إطار دعم مبادرة "الشهر الرقمي"، التي أطلقتها حكومة أبوظبي مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز منظومة العمل الحكومي من خلال توفير المزيد من الحلول الرقمية المبتكرة.
 
وتطلق الدائرة هذه الخدمات على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، باعتبارها المنصة الحكومية الموحدة التي تتيح لجميع المتعاملين في إمارة أبوظبي إنجاز سلسلة متكاملة من الخدمات الحكومية عبر نقطة اتصال واحدة ودون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم خدمات الجهات الحكومية.
 
 
وتلبي الخدمات الإلكترونية الجديدة احتياجات فئتين رئيسيتين من المتعاملين هما الطلبة وأولياء الأمور من جهة، ومشغلي مؤسسات التعليم الخاص من المدارس والحضانات من جهة أخرى.
 
تركز المجموعة الأولى من الخدمات على التصديق الإلكتروني للشهادات والرسائل وغيرها من الوثائق التي يحتاج إليها الطلبة خلال رحلتهم التعليمية مثل طلبات تصديق الشهادة الدراسية، وشهادة استمرارية الدراسة، وشهادة ترك الدراسة، وشهادة التسلسل الدراسي، وشهادة انسحاب من المدرسة. 
 
وتركز المجموعة الثانية من الخدمات على إصدار إخطارات التعيين الإلكترونية للعاملين في الحضانات والمدارس الخاصة. ولتسهيل عملية التحقّق من صحة الشهادات والوثاق المصدّقة إلكترونياً، تشمل الخدمات الجديدة خدمة التحقّق من صحة الشهادات المصدقّة إلكترونياً ودون الحاجة للتواصل مع الدائرة، بما يتماشى مع جهودها المستمرة لتسهيل إجراءات الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.
 
ومع إطلاق الخدمات الإلكترونية الجديدة، تكون الدائرة قد نجحت في  أتمتة 95% من إجمالي الطلبات التي تتلقاها للحصول على خدماتها، حيث أنجزت دائرة التعليم والمعرفة أكثر من 143,000 معاملة من هذا النوع خلال العام 2019، وقد أصبحت الآن متاحة إلكترونياً بالكامل. وستساهم الخدمات الجديدة في تسريع عملية تقديم الخدمات للمتعاملين واختصار المدة المطلوبة لإنجازها بما يسهم في توفير الوقت على ما يقارب الـ 307,000 من الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى العاملين في 204 مدرسة خاصة، و13 من مدارس الشراكة التعليمية، و265 حضانة في إمارة أبوظبي.
 

ابوظبى

الامارات

التعليم عن بعد

اولياء الامور

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