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التعليم تخصص رابطا إلكترونيا لشكاوى طلاب أولى ثانوى من الامتحان التجريبى

الأحد، 05 أبريل 2020 01:00 م
التعليم تخصص رابطا إلكترونيا لشكاوى طلاب أولى ثانوى من الامتحان التجريبى التابلت ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا إلكترونيا لتسجيل واستقبال شكاوى طلاب الصف الأول الثانوى العام من الامتحان التجريبى الإلكترونى الذى انطلق صباح اليوم الأحد" 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdonnTaMl2JKlh5kKpGh_tUXADzxPyYPBuxxoIjyZlIZcUy9g/viewform

وأتاحت الوزارة للطلاب الشريحة الثانية دخول الامتحان على منصة assessment لأداء امتحان الصف الأول الثانوي 2020، وذلك من محافظات "الجيزة، والغربية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

أكد الدكتور طارق شوقى، أن الامتحان تجربة الامتحان الإلكترونى لأولى ثانوى هدفها التعرف على أى مشكلات لحلها ولا يوجدد درجات على الامتحان، ولا داعى للقلق وأى طالب يتعثر فى الوصول إلى الشبكة بسبب عطل فنى لا يقلق وتقوم الوزارة بحل المشكلة سواء فى وقتها أو بعدها والتجربة ستعرف الوزارة من خلالها الشبكات شغالة فين ومش شغالة فين وهناك تنسيق مع وزارة الاتصالات والتى تحاول  تحسين أداء الشبكة لخدمة هذا الامتحان.

وأوضح الوزير: أن الأهم من التجربة هو التحضير لامتحان مايو المقبل، مضيفا أن الطالب إذا انتهى من الإجابة عن الامتحان وتعثر لديه إرسال الإجابات إلى السحابة لا يجب القلق لآن الإجابات مسجلة على جهاز معين، لما يربط الجهاز مع الشبكة حتى بعد ما ينتهى الامتحان يتم إرسال الإجابات للسيستم وحفظها من تلقاء نفسه، وهناك رقم يستطيع الطالب أن يبلغ من خلالها عن المشكلة التى حدثت لديه أثناء الامتحان  وإحنا بنجرب مع بعض من غير قلق أو شد أعصاب.

الجدير بالذكر أن بعض طلاب الأول الثانوى اشتكوا صباح اليوم أثناء اداء امتحان اللغة العربية من عدم تمكنهم من إرسال الامتحان إلى السحاية لخروج سيتم الاختبار قبل الانتهاء من الإجابة على جميع الأسئلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن منصة امتحان الصف الأول الثانوى التى يؤدوا عليها الامتحان التجريبى الذى انطلق اليوم الأحد" https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً،  طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن 2 ظهراً حتى 4 عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب فى التوقيت الزمنى المحدد له يستطيع الدخول وفتح الامتحان، قبل انتهاء الوقت المخصص للاختبار وفق شريحة الوقت المحددة لكل محافظة على حده، موضحا  أى طالب لم يدخل على الامتحان فى الوقت المحدد لمحافظته لن يستطيع الدخول بعد مرور الوقت المحدد لدخول الامتحان،  والفكرة هى توزيع الأحمال، موضحا أن اللبس الموجود" وقت الامتحان يتم احتسابه من وقت فتحه، لافتا إلى أن الامتحان تجربة علشان لو فى مشاكل نحلها ومش عليها درجات ولا داعى للقلق وأى حد يتعثر فى الوصول إلىالسبكة بسبب فنى لا يقلق وهنحل المشكلة دى سواء فى وقتها أو بعدها وهنعرف الشبكات شغالة فين ومش شغالة فين ونبلغ وزارة الاتصالات اللى بتحاول معانا تحسين أداء الشبكة لخدمة هذا الامتحان.


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