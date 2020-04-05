اليوم السابع
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البركة بالشباب.. أبناء القليوبية يساعدون كبار السن في صرف المعاشات

الأحد، 05 أبريل 2020 02:41 م
البركة بالشباب.. أبناء القليوبية يساعدون كبار السن في صرف المعاشات شباب القليوبية يساعدون كبار السن في صرف المعاشات
القليوبية إبراهيم سالم

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حرص شباب محافظة القليوبية على تقديم يد العون والمساعدة لكبار السن للتسهيل عليهم خلال عملية صرف المعاشات الخاصة بهم، بالمرحلة الثانية التي انطلقت صباح اليوم الأحد، لأصحاب المعاشات من هم أعلى من 1000 جنيه وأقل من 2000 جنيها، والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وتنوعت مساعدات الشباب لكبار السن بالمحافظة ما بين توفير مقاعد لهم حرصا على راحتهم، وكذلك وضع تندات حفاظا عليهم من الطقس السئ، وأيضا مساعدتهم خلال التنقل ما بين المقاعد وحتى صرف المعاشات الخاصة بهم، للتسهيل عليهم.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجوال على حركة المواطنين بكل حزم وقوة ضمن الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الشباب يساعدون كبار السن خلال صرف المعاشات بالقليوبية 2
الشباب يساعدون كبار السن خلال صرف المعاشات بالقليوبية 2

 

الشباب يساعدون كبار السن خلال صرف المعاشات بالقليوبية 3
الشباب يساعدون كبار السن خلال صرف المعاشات بالقليوبية 3

 

الشباب يساعدون كبار السن خلال صرف المعاشات بالقليوبية
الشباب يساعدون كبار السن خلال صرف المعاشات بالقليوبية

 

الشباب يساعدون كبار السن
الشباب يساعدون كبار السن

 

تنظيم صفوف المعاشات بالقليوبية
تنظيم صفوف المعاشات بالقليوبية

 

توفير مقاعد لكبار السن خلال صرف المعاشات
توفير مقاعد لكبار السن خلال صرف المعاشات

 


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