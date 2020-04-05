الانتهاء من ردم أثار تنفيذ مشروعات بأحياء العريش ..صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش اليوم فى بيان له الانتهاء من ردم وتسوية أثار تنفيذ مشروعات بأحياء وشوارع أفنية مدارس ،وأوضح البيان انه تم توجيه فريق عمل بالمعدات شملت اللوادر وسيارات نقل من الحملة الميكانيكية بالمجلس، وفود التربه الزلطية بفناء مدرسة الشهيد محمد الكاشف الثانوية بنين بالمساعيد .

كما تم تمهيد وتسوية المنطقة المجاورة لمحيط المدرسة وردم بعض المطبات والمنخفضات أثر حفر شركة المياه للشبكة الجديدة وبعض نواتج هدم العمارات بالحي واستعداد الحي الرصف الجديد وعودة الشيئ لأصله طبقا للخطة الموضوعة في تطوير مدينة العريش والأحياء التابعة لها وتجاوزت نسبة الأعمال بالحي الـ 85 %.

وجاء فى البيان أن أعمال هدم وإعادة إنشاء العمارات يسير بها تحت إشراف جهاز تعمير سيناء .

وفي اطار رفع مستوي بعض الشوارع بمنطقة قطاع شرق المدينة تم دفع المعدات والسيارات وتمهيد بعض الشوارع ، وردم الانخفاضات والمطبات بها أثر حفر شركة المياة للخطوط الطوالي ووصلات المشتركين بالعرض وردم البرك والمنخفض منها ابتداء من مدخل الضاحية بجوار منطقة قمر الزمان والمبني الجديد للقطاع مرورا بشارع مدرسة عباس صالح ، وأمام وخلف مدرسة السيدة خديجة وأمام المعهد العالي للعلوم التجارية ، وجسر الوادي الشرقي .

كما تم الانتهاء من إصلاح أعطال بشبكة خطوط المجارى بمنطقة الصفا بإشراف أسامة جبارة رئيس الحى .

كما أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم، انتهاء قافلة طبية من توقيع الكشف الطبى على 78 حالة بنطاق حى الكرامة بالعريش .

واوضح البيان، انه تم تسيير القافلة بالتعاون مع مديرية صحة شمال سيناء، وشارك فيها الدكتور محمود محمد عبد العظيم، وبشير منصور مصطفى ، وماجدة محمد هجرس وتمن بمستوصف تحت إشراف رئاسة الحى .

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم الانتهاء من إصلاح أعطال خدمات وسط المدينة، وتسيير قافلة خدمات طبية لحي العريش .

واوضح البيان انه تم بشارع شكري القوتلي التعامل مع بلاغات عدم وصول المياه رغم ضخها بالمنطقه، والثاني قطع بالخط إثر أعمال توصيل الشبكة الجديدة وتم حل المشكلات .

كما تم بالتنسيق مع الإدارة الصحية الدفع بفريق قافلة طبية لحى الكرامة بقيادة الدكتور محمود محمد عبد العظيم، وبشير منصور مصطفى و ماجده محمد هجرس ، وتم الكشف الطبى على أهالى الحى وبلغ عدد الحالات المرضية المستفيدة 61 حالة مرضية تم الكشف عليهم تحت أشراف رئيس الحى .



