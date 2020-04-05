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الاتحاد الأوروبى يدعو للإفراج غير المشروط عن الحقوقى الصينى وانج كوانزانج

الأحد، 05 أبريل 2020 01:20 م
الاتحاد الأوروبى يدعو للإفراج غير المشروط عن الحقوقى الصينى وانج كوانزانج الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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أصدر الاتحاد الأوروبى، صباح اليوم بيانًا علق فيه على قرار الإفراج عن محامى حقوق الإنسان وانج كوانزانج فى 5 أبريل، فى نهاية إدانته لمدة أربع سنوات ونصف، موضحًا أن ذلك يعد تطورًا إيجابيًا.

 

وتم اعتقال وانج فيما يتعلق بعمله كمحامى لحقوق الإنسان، ويتوقع الاتحاد الأوروبى أن يكون الإفراج عن وانج غير مشروط، مع مراعاة خاصة لحريته فى التنقل وإقامة، بما فى ذلك إمكانية لم شمله مع عائلته.

 

واعتبر الاتحاد الأوروبى، أن حقوقه بموجب تشريعات الصين والالتزامات الدولية لم تحترم أثناء المحاكمة والاحتجاز، ويجب إجراء تحقيق شامل فى التقارير المتعلقة بتعرض وانج لسوء المعاملة والتعذيب.

 

ودعا الاتحاد الأوروبى إلى الإفراج غير المشروط وإعادة تأهيل جميع السجناء الحاليين أو الخاضعين لتقييد الحركة فى الصين لأسباب سياسية، بما يتماشى مع التزامات الصين الدولية.

 

وسيواصل الاتحاد الأوروبى التعامل مع الصين بشأن قضايا حقوق الإنسان، وفقًا للبيان.


الاتحاد الأوروبى

الصين

حقوق الانسان

محامى صينى

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