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الإمارات تعلن شفاء 19 حالة وتسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بكورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 08:39 م
الإمارات تعلن شفاء 19 حالة وتسجيل 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أبوظبى أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ، اليوم الأحد ، عن رصدها 294 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التى تم تشخيصها 1798 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.. كما أشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدى وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 144.

 


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