وأضاف آل مكتوم، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية: "كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة، وآليات استمرار الأعمال الحكومية، واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية، واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية، بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية".

وتابع آل مكتوم أن "دولة الامارات تتحرك اليوم كفريق واحد، وتتعاون كأسرة واحدة، ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم".