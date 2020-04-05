الإمارات تؤيد دعوة السعودية لإجراء محادثات نفطية

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأحد إن بلاده تؤيد اقتراحا سعوديا للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لأوبك+ ومنتجين آخرين.

وأضاف في بيان أن هناك حاجة لجهد مشترك وموحد من جميع الدول المنتجة للنفط وليس فقط دول مجموعة أوبك+.

وتابع قائلا إن الإمارات واثقة من أنه إذا تم التوصل لاتفاق فإن كل المنتجين سيعملون في سرعة وتعاون لمواجهة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية والسعي لإعادة التوازن إلى السوق والإبقاء على مخزونات النفط العالمية عند مستويات معقولة.

وكان خالد الفاضل وزير النفط الكويتي قال اليوم الأحد إن بلاده تدعم دعوة السعودية لإجراء محادثات جديدة حول تخفيض إمدادات النفط في وقت لاحق هذا الأسبوع، معبرا عن أمله في التوصل لنتائج إيجابية تساهم في استقرار سوق النفط.