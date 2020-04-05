اليوم السابع
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الإسكندرية تواصل تعقيم الشوارع والمؤسسات الحكومية للوقاية من كورونا.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 01:32 م
الإسكندرية تواصل تعقيم الشوارع والمؤسسات الحكومية للوقاية من كورونا.. صور تعقيم المؤسسات الحكومية
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت محافظة الاسكندرية تعقيم الشوارع ليلا بالتزامن مع أوقات الحظر ،  و كذلك تعقيم و تطهير المؤسسات الحكومية ، و ذلك فى إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية و الحد من إنتشار فيروس كورونا ، حيث قام حى شرق الاسكندرية بتطهيروتعقيم مقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بالقطاع الحكومي

 

 وفى إطار استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وحفاظا على الصحة العامة المواطنين ، وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى بمتابعة اعمال تطهير وتعقيم شاملة للمبانى وجهات المحلات العامة والشواع بكلا من مساكن البترول ، مساكن الفرافرة بالقبارى

وترأست  نجوى أمين  رئيس حي الجمرك ، حملة لتطهير الكورنيش بنطاق الحي ، وذلك بتواجد الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل والطرق و المشروعات

من جانبها شددت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية ، على استمرار أعمال التوعية والتطهير والتعقيم لجميع الإدارات بمباني ديوان عام المحافظة والأحياء والجهات الملحقة والتابعة لها، وكذا المواصلات والنقل العام والمساجد والأضرحة والكنائس وجميع أماكن تجمعات المواطنين، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمتطوعين، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19

وبناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،   تابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، أعمال التطهير والتعقيم التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع متطوعين من قري أبيس، وذلك بعدد من المصالح الحكومية كالمجلس المحلي وقصر ثقافة الأنفوشي ومستشفي رأس التين وطول الكورنيش وجميع أماكن تجمع المواطنين بنطاق حي الجمرك

 

 

 

اعمال التطهير
اعمال التطهير

 

التطهير بالمؤسسات الحكومية
التطهير بالمؤسسات الحكومية

 

تعقيم المكاتب
تعقيم المكاتب

 

تعقيم مبنى الحى
تعقيم مبنى الحى

 

نائب محافظ الاسكندرية
نائب محافظ الاسكندرية

 


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