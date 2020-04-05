اليوم السابع
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الأعلى للشئون الإسلامية: ملتزمون بقرارات الأوقاف ولن نعقد لقاءات أو إفطارا فى رمضان

الأحد، 05 أبريل 2020 03:09 م
الأعلى للشئون الإسلامية: ملتزمون بقرارات الأوقاف ولن نعقد لقاءات أو إفطارا فى رمضان الدكتور هشام عبدالعزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
كتب - إسماعيل رفعت

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أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، أن المجلس ملتزم بقرار رئيسه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتعليق اجتماعات اللجان أو عقد أى لقاءات.

وأضاف عبد العزيز، لـ "اليوم السابع"، لن نعقد اللقاء والإفطار السنوى أو الانعقاد السنوى للأعضاء طالما أن قرار وزير الأوقاف لم يصدر قرارا آخر بتعديله وتفعيل عمل اللجان. وأوضح عبدالعزيز، أن المجلس يلتزم بنظام العمل فى الوزارة من خلال منع التجمعات، أو اللقاءات ويقوم بتطهير مقره تحقيقا للمصلحة الوطنية بالحفاظ على الصحة العامة.

فيما أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لن يتم إقامة موائد الرحمن التابعة للمساجد لإفطار الصائمين في شهر رمضان الكريم حال استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا حفاظا على عدم التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد في تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، أنه لن يتم إعادة فتح المساجد في شهر رمضان، ما لم تزل العلة وهو عدم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا، قائلاً: "رب شعبان هو رب رمضان، والتحقق من زوال العلة سيكون من خلال عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كافة، ثم عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة على أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إشاعة مثل هذه الأخبار المفتراة إثم عظيم، ويجب محاكمة من يثبت إطلاقه أو تروجيه لها بتهمة الخيانة الوطنية، وننصح بسرعة حذفها من أى صفحات حتى لا يسهم أحد بدون قصد في دعم أصحاب النفوس المريضة من الخونة والعملاء والمأجورين أعداء الإنسانية.

وشددت الوزارة، أنها لن تقوم بإعادة فتح المساجد ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر، وبعد التشاور مع وزارة الصحة وتأكيدها على عودة الحياة إلى طبيعتها التي لا يُخشى معها نقل العدوى نتيجة التجمعات العامة، مع تأكيدنا على ضرورة تحري الدقة وعدم أخذ أية أخبار فيما يتصل بموضوع فتح المساجد أو غلقها إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف.

و كانت وزارة الأوقاف واليوم السابع قد أكدا معًا أنه لا صحة للأخبار المفبركة المفتراة بشأن فتح المساجد الجمعة المقبل. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إشاعة مثل هذه الأخبار المفتراة إثم عظيم، ويجب محاكمة من يثبت إطلاقه أو تروجيه لها بتهمة الخيانة الوطنية، وننصح بسرعة حذفها من أي صفحات حتى لا يسهم أحد بدون قصد في دعم أصحاب النفوس المريضة من الخونة والعملاء والمأجورين أعداء الإنسانية.


المجلس الاعلى للشئون الاسلاميه

وزاره الاوقاف

كورونا

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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