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استمرار العمل بسوق التونسى.. ومحافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء منه.. صور

الأحد، 05 أبريل 2020 01:32 م
استمرار العمل بسوق التونسى.. ومحافظ القاهرة يوجه بسرعة الانتهاء منه.. صور استمرار العمل بسوق التونسى بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس حي البساتين بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال انشاء سوق التونسى الجديد وتقديم تقارير توضح سير الاعمال طبقا للجدول الزمني المقرر.
 
وفى إطار توجيهات محافظ القاهرة أجرى اللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين جولة تفقد خلالها الأعمال بمشروع سوق التونسي الجديد ومتابعة ما يتم من أعمال على ارض الواقع، والتوجيه باستمرار العمل دون توقف
 
وبدأت محافظة القاهرة منذ عامين فى إنشاء مجمع أسواق التونسى على مساحة تقارب ال 60 ألف متر مكعب ليستوعب ما 7 أسواق عشوائية، وهى 5 أسواق بسوق التونسى القديم، بالإضافة إلى سوق السيارات وسوق الخردة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان، انتهت من 90% تقريبا من الإنشاءات، بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه، حيث تم إنشاء مبانى على مساحة 45 ألف متر تقريبا، تضم 640 محل موزعين على 5 قطاعات.
 
وفى السابق كان سوق التونسى بمنطقة التونسى بالقاهرة، أحد القنابل الموقوتة، والتى تتعرض للعديد من الحرائق والخسائر، حيث يضم السوق عدة أنشطة تشكل 5 أسواق عشوائية، وهى سوق الأدوات الصحية والسيراميك  وسوق الموبيليا والاثاث المستعمل، وسوق الألمونتال ومواد البناء ، وجميعها أنشطة عشوائية موجودة شمال المجزر الآلى بالبساتين فى المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعى، وهو ما جعل الدولة تفكر فى نقله وإيجاد بديل آمن مع عدم الإضرار بمن يعمل به والحفاظ على فرص العمل بالسوق.
 
وروعى فى اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعى لقاطنيها حيث لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم، كما أنه يتصل بطريق الاتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة.
 
 
والمنطقة التى تم إنشاء السوق عليها كانت عبارة عن مقلب للقمامة، وهو ما أكده المهندس إسماعيل الشياطى، مدير تنفيذ المشروع، يتأذى منه سكان المنطقة المحيطة، مشيرا إلى أن شركة تنفيذ المشروع رفعت ما يقرب من 55 ألف متر مكعب من المخلفات قبل بدء التنفيذ، وهو ما خلص المنطقة من كابوس مزعج يؤثر على صحة المواطنين.
 
سوق التونسي (3)
سوق التونسي 

سوق التونسي (4)
سوق التونسي 

سوق التونسي (5)
سوق التونسي 

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سوق التونسي 

سوق التونسي (1)
سوق التونسي 

سوق التونسي (2)
سوق التونسي

 


سوق التونسى

أسواق التونسي

القاهرة

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