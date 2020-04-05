اليوم السابع
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استراليا متفائلة بشأن تباطؤ انتشار فيروس كورونا وتحث على توخي اليقظة

الأحد، 05 أبريل 2020 07:08 ص
استراليا متفائلة بشأن تباطؤ انتشار فيروس كورونا وتحث على توخي اليقظة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال عدة مسئولي صحة استراليين اليوم الأحد، إنهم يشعرون بتفاؤل حذر بشأن تباطؤ انتشار فيروس كورونا ولكنهم حذروا من أن قيود التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة لشهور.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا 181 حالة خلال 24 ساعة حتى ساعة مبكرة من صباح الأحد في استراليا ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 5635 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة بسبب كوفيد-19 وهو المرض الناجم عن الفيروس إلى 34 حالة.

ويشير ذلك إلى أن معدل الإصابة اليومية أصبح أقل من خمسة في المئة أي نحو ثلث ما رأته استراليا في منتصف مارس آذار.

وقال جيريمي ماكانيلتي مدير الحماية الصحية في نيو ساوث ويلز إن هناك أملا ببدء ثبات منحنى الإصابات الجديدة.

وأضاف " نريد أن نكون متفائلين ولكن عدم مبالغة الأرقام".

ولكن وزير الصحة جريج هنت حذر يوم السبت من إنه رغم المؤشرات الطيبة سيظل من المتعين على الاستراليين التباعد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال لمحطة سكاي نيوز استراليا إن "هذه فترة ستة أشهر صعبة علينا اجتيازها".

 


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