موسكو (أ ش أ)

أعلنت غرفة العمليات المختصة بمواجهة فيروس كورونا، فى روسيا، عن تسجيل 658 حالة إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليما روسيا، ليرتفع إجمالى عدد المصابين حتى الآن إلى 5389 حالة، وذكرت غرفة العمليات - في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أنه خلال آخر 24 ساعة، تم تشخيص 658 إصابة في 14 إقليما بروسيا".. مضيفة أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 5389 في 79 إقليما.