وأضاف البيان أنه توفى جراء الإصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة شخصان؛ ليصل عدد الوفيات إلى 45 حالة.. مشيرا إلى تعافى 22 شخصا؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 355 شخصا.