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ارتفاع عدد المحجوزين صحيا فى موريتانيا بسبب كورونا إلى 1368 شخصا

الأحد، 05 أبريل 2020 12:38 م
ارتفاع عدد المحجوزين صحيا فى موريتانيا بسبب كورونا إلى 1368 شخصا تفشى فيروس كورونا
كتب مصطفى عنبر

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ارتفع عدد المحجورين صحيا في موريتانيا إلى 1368، وذلك بزيادة تجاوزت 100 شخص خلال 24 ساعة، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الصحة.

 

وقالت وزارة  الصحة الموريتانية في نشرتها اليومية ، إن عدد من يوجدون في الحجر الصحي بلغ 1368، يوجد 685 منهم في العاصمة نوكشوط، فيما كان عددهم أمس 1254، وفقا لنشرة الوزارة.

 

وشهدت الأيام الأخيرة تزايد أعداد المحجور عليهم صحيا داخل البلاد، فيما تناقص عددهم في نواكشوط بفعل إجلاء سبيل بعضهم قبل صدور قرار برفع فترة الحجر من 14 يوما إلى 21 يوما.

 

وكشف وزارة الصحة الموريتانية في نشرتها ، أن مجموع الفحوص التي أرجتها بلغ 70 فحصا، 63 منها في نواكشوط، و4 في ولاية البراكنه، و2 في كل من الترارزة، وكوركل، وتكانت، وكيدماغا، وفحص واحد في ولاية داخل نواذيبو.

 

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بفيروس كورونا 6 إصابات، توفيت حالة منها، وشفيت حالتان.

 

 


موريتانيا

فيروس كورونا

كورونا

نواكشوط

الحجر الصحى

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