اليوم السابع
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 18 إصابة

الأحد، 05 أبريل 2020 04:00 ص
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ليبيا إلى 18 إصابة محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أعلن المركز الوطنى الليبى بمكافحة الأمراض ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، السبت، إلى 18 حالة، منهم حالة وفاة.
 
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (27)، أظهرت نتائج تحليل الـ 31 عينة التي تسلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 30 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبُتت إصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن مساء الخميس الماضي تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. 

 


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