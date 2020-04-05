اليوم السابع
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إيقاف 10 حالات بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء بأحياء الاسكندرية

الأحد، 05 أبريل 2020 01:27 م
إيقاف 10 حالات بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء بأحياء الاسكندرية البناء المخالف
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت الاحياء بالاسكندرية حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف ، حيث شدد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول على استمرار الحملات للتصدى لظاهرة البناء المخالف وعدم السماح للمخالفين بالبناء حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر

و قد قام الحى بشن حملة مكبرة ، للازاله بتواجد رئيس وحده التدخل السريع بالحي تبين وجود بناء حوائط لإستكمال جزء من ردود الدور الحادي عشر علوي بشارع يوسف غالي عقار رقم 45 بجوار شركه كهرباء سيدي بشر بحري وأسفرت الحمله علي ايقاف الاعمال وازاله وتكسير الحوائط

كما تم ايقاف الاعمال لمبنى عبارة على اعمده خرسانيه وطوب لانشاء هنجر صاج بالطريق الدولي وتم التحفظ علي كميات من الاخشاب ، كميات من الاسمنت ، كميات من السقاله المعدنيه ، العدد اليدويه المستخدمه في التشوينات ، تم تكسير جزء من الحوائط

وتنفيذا لتوجيهات  اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لمحاربة مافيا البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد ، شن حى العامرية ثان ، برئاسة محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان ، حملات لإزالة الفورية وايقاف أعمال البناء المخالف بنطاق الحي ولحماية أرواح المواطنين ، حيث شن الحى حملة بحضور  رئيس وحدة التدخل السريع ووحدة الإزالة  وإشغال الطريق بحملة صباحية ، و أسفرت الحملة عن فك شدة خشبية لسقف بالدور الأول علوى بقرية اليمن

 

في ضوء مواصلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق حي العامرية أول و بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول ، وبحضور المهندس رمضان عبد المطلب سكرتير عام الحي قامت ادارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية بإزالة سور بطريق الحراريات بمنطقه الهويس بالنهضه ، حيث تم إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثالث وفك شده خشبيه والتحفظ على حديد تسليح بشارع مسجد السلام بعبدالقادر ،إيقاف أعمال شده خشبيه بالنهضه بطيبه 2 عزبه الصعايده

وفى حي العامرية أول و بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول ، قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية بإيقاف أعمال شدة خشبية أول علوى بقرية الوقاد ، إيقاف أعمال بناء أعمدة ثالث علوى شارع الفرن بطيبة١ ، فك شدة خشبية أول علوى ، رصد صب دور ثالث علوى بشارع فهمى الموازى لشارع الفرن طيبة  ، رصد صب دور ثانى علوى ، إيقاف أعمال شدة خشبية دور أول علوي بالنهضةاسوار مخالفة

اسوار مخالفة

 

بناء بدون ترخيص
بناء بدون ترخيص

 

 

حملة ازالة
حملة ازالة

 

 

عقار مخالف
عقار مخالف

 

 

هدم المخالف
هدم المخالف

 

خال


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