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إنفو جراف.. لو مفيش حرارة.. إزاى تعرف إنك مصاب بفيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 05:43 م
إنفو جراف.. لو مفيش حرارة.. إزاى تعرف إنك مصاب بفيروس كورونا كورونا
كتبت ـ إيناس البنا

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عادة ما تشمل أعراض الفيروس التاجى ارتفاع درجة الحرارة وسعال جاف، ولكن يمكن بسهولة الخلط بينها وبين نزلات البرد أو الأنفلونزا. 
وفقا لموقع جريدة Express البريطانية، تم تجميع دليل لاكتشاف العلامات والأعراض الرئيسية للفيروس التاجي، خاصة مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي بسرعة في جميع أنحاء العالم. 
 
منذ ظهور الفيروس قتل أكثر من 37000 شخص، وأصاب ما يقرب من 800000، فقد بدأ الفيروس لأول مرة فى منطقة ووهان بالصين، ولكنه انتشر منذ ذلك الحين إلى 200 دولة فى جميع أنحاء العالم. 
 
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظم الصحية معرضة لخطر الإرهاق فى العديد من البلدان، بعد تزايد الطلب على العاملين الصحيين والمرافق الصحية. 
 
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم:"لقد أثبتت الفاشيات السابقة أنه عندما تكون النظم الصحية غارقة، فإن الوفيات الناجمة عن الظروف التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وعلاجها تزداد بشكل كبير". على الرغم من أننا فى خضم أزمة، يجب أن تستمر الخدمات الصحية الأساسية، ولا يزال الأطفال يولدون، ولا يزال يتعين توصيل اللقاحات، ولا يزال الناس بحاجة إلى علاج منقذ للحياة لمجموعة من الأمراض الأخرى.
 
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