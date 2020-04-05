اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 12:06 م
خالد صلاح
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إندونيسيا تأمر المواطنين بارتداء كمامات مع ارتفاع إصابات كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 11:45 ص
إندونيسيا تأمر المواطنين بارتداء كمامات مع ارتفاع إصابات كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسئول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، إن إندونيسيا أمرت مواطنيها بارتداء كمامات قماشية لدى خروجهم من منازلهم مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد إلى 2273.

وأضاف في إفادة صحفية "على الجميع ارتداء كمامات. الكمامات الطبية وإن95 هي للطواقم الطبية فقط لكن ارتدوا كمامات قماشية لأن الكثير من الحالات التي لا تظهر عليها أعراض موجودة".

وسجلت إندونيسيا 181 إصابة جديدة اليوم الأحد وسبع وفيات بما رفع العدد الإجمالي لمن توفوا بالمرض إلى 198.

 


اندونيسيا

كورونا

كمامات

فيروس كورونا

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