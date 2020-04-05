اليوم السابع
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إليزابيث فى خطاب تاريخى: سننجح ضد كوورنا.. وسنلتقى بأسرنا وأصدقائنا مجددًا

الأحد، 05 أبريل 2020 09:16 م
إليزابيث فى خطاب تاريخى: سننجح ضد كوورنا.. وسنلتقى بأسرنا وأصدقائنا مجددًا اليزابيث الثانية
كتب محسن البديوى

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وجهت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، خطابًا إلى شعبها لمطالبتهم بالانضباط خلال الفترة التى تواجه البلاد فيها وباء كورونا.
 
وقالت إليزابيث الثانية، إن ما حدث اليوم يذكرنى بأول تسجيل أجريته عام 1940عندما تحدثت مع أختى، فنحن كأطفال آنذاك كنا نتحدث من منازلنا وكنا نؤخذ لأماكن مخصصة للسلامة..  اليوم نشعر بحس من العزلة، ولكن كما هو الحال، ندرك أن ذا هو الامر الصحيح الذى نقوم به.
 
وأضافت: " كنا قد واجهنا تحديات في السابق، لكن هذا التحدى ينطوى على طبيعة مختلفة، فهذه  ى المرة ننضم لكافة الدول في العالم  في تلك الجهود الموحدة، وباستخدام المميزات الكبرى المتوفرة والحوافز للوصول للشفاء، وسوف ننجح، وهذا النجاح سيعود لكل واحد منا، وعلينا أن نتأكد أنه بينما يجب أن ننتظر أوقات عصيبة في المستقبل، لكن سوف نعود لأسرنا واصدقائنا ونلتقى مجددًا لكن في الفترة الحالية، اود أن أشكركم واعبر عن ثنائى لكم جميعًا".
 
 

اليزابيث

كورونا

بريطانيا

التلفزيون

فيروس كورونا

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