اليوم السابع
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إغلاق وتشميع 5 محلات تجارية ببنى سويف خالفت قرارات الحظر

الأحد، 05 أبريل 2020 02:40 م
إغلاق وتشميع 5 محلات تجارية ببنى سويف خالفت قرارات الحظر غلق المحال التجارية المخالفة ببنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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أغلقت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بنى سويف ، بالتعاون مع الجهات الأمنية 5 محلات تجارية ، لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ، وذلك فى إطار متابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية ، والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار، ومنع إقامة الأسواق وغلق المحال التجارية ، ضمن الخطة الشاملة للدولة فى مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا

وشارك فى الحملة التى مرت على جميع المحال وأغلقت المخالف منها بالشمع الأحمر ، محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر ، ونوابه ورؤساء أقسام الإشغالات والبيئة والتراخيص والشؤون القانونية ، وسط تأمين من قوات الشرطة  .

وأعلنت محافظة بنى سويف، عن مواصلة إستقبال وتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين على رقم واتس آب "01552190365" ، والخاصة بعدم الالتزام بقرارت الحكومة ومواعيد غلق المحال وزيادة أسعار السلع .

وطالب محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني، الموطنين ضرورة التفاعل الإيجابى ومساعدة أجهزة المحافظة، للمساهمة فى نجاح الخطة الشاملة للدولة فى مواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا،مشددا على أنه حال صحة البلاغ الذى يتعلق بالمحال العامة أو المنشآت التجارية الوارد بشأنها قرار مجلس الوزراء،سيتم سحب رخصة المحل، لافتا إلى أن من يفض الشمع الأحمر ويعيد فتح المحل الذى أغلق اداريا ،يتعرض للمساءلة القانونية

 

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غلق المحال التجارية المخالفة ببنى سويف

 

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غلق المحال التجارية المخالفة ببنى سويف

 

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غلق المحال التجارية المخالفة ببنى سويف

 

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غلق المحال التجارية المخالفة ببنى سويف

 


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