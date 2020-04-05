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إصابة أخصائى الصحة الوقائية التركى أوغوز أوزيارال بفيروس كورونا

الأحد، 05 أبريل 2020 06:08 م
إصابة أخصائى الصحة الوقائية التركى أوغوز أوزيارال بفيروس كورونا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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أعلن البروفيسور الدكتور أوغوز أوزيارال أخصائى الصحة الوقائية التركي عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، فى تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعى تويتر.

وأوضح البروفيسور أوغوز أوزيارال أنه يتلقى العلاج حالياً بإحدى المستشفيات التركية كما شكر العاملين والأطباء على دعمهم له خلال فترة علاجه بالمستشفى.

ويعمل البروفيسور الدكتور أوغوز أوزيارال حاليًا نائبًا لرئيس جامعة اسطنبول روميلي، كما أنه مقدم لبعض البرامج التلفزيونية مثل برنامج هل أنت دقيق؟ التلفزيونى.

على جانب آخر، اندلعت أعمال شغب في سجن جنوب شرق تركيا، بعد أن أقرت لجنة العدل في البرلمان التركي يوم السبت مشروع قانون مثير للجدل سيطلق سراح ما يصل إلى 100 ألف سجين للحد من انتشار فيروس كورونا، بينما يترك الصحفيين والسجناء السياسيين في السجن.

وأفادت جريدة دوفار أنه تم رفض ما يقرب من 100 اقتراح لإجراء تعديلات في مشروع القانون من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والحزب الخير.

وبعد فترة وجيزة من القرار، أفادت تقارير عن اندلاع أعمال شغب في السجن في مدينة باتمان ذات الأغلبية الكردية.

وحرصت جريدة أوزغور جونديم على توثيق الإضطرابات، حيث نشرت الجريدة على حسابها بـ تويتر لقطات فيديو لقوات الدرك التي تحركت باتجاه السجن. وكشفت لقطات أخرى عن صعود الدخان من المنشأة في إشارة لإحتمالية اندلاع حريق في السجن.


تركيا

كورونا

وباء كورونا

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