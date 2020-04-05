إصابات كورونا على مستوى العالم تتجاوز المليون و237 ألف حالة

واشنطن أ ش أ

أفاد موقع رصد حالات فيروس كورونا (كوفيد -19) التابع لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، المليون و237 ألف حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم، منذ بداية تفشى الجائحة فى شهر ديسمبر من العام الماضى فى الصين.

وجاء على الموقع أن عدد الإصابات وصل إلى أكثر من مليونا و237 ألف حالة، وكان قبل أسبوع 700 ألف حالة، بنسبة زيادة تمثل 80 %، وزيادة حوالى 96 ألف حالة عن يوم أمس، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 321 ألف حالة، وإسبانيا أكثر من 130 ألف حالة، تلتها إيطاليا بأكثر من 124 ألف حالة ثم ألمانيا أكثر من 97 ألف حالة وفرنسا 90 ألف حالة، مع شبه استقرار فى الأعداد بالصين بأكثر من 82 ألف حالة.

كما ذكر الموقع أن عدد الوفيات على مستوى العالم بلغ أكثر من 67 ألف حالة وفاة، وهو أكثر من ضعف عدد الوفيات قبل أسبوع، وبزيادة 7 ألاف عن يوم أمس.

وتصدرت إيطاليا القائمة بأكثر من 15 ألفا و300 حالة وفاة، تلتها إسبانيا بأكثر من 12 ألفا و400 حالة، وجاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الثالثة بأكثر من 9 آلاف و300 حالة وفاة، ثم فرنسا بأكثر من 7 آلاف و500، تليهم المملكة المتحدة بأكثر من 4 آلاف و900 حالة، ثم إيران بأكثر من 3 آلاف و 600 حالة وثبات نسبى فى أعداد الصين بأكثر من 3 آلاف و200 حالة.

وأشار الموقع أن عدد المتعافين اقترب من 253 ألف حالة : ففى الصين تجاوز عدد المتعافين 77 ألف حالة ، ثم إسبانيا أكثر من 38 ألف حالة ، تليهم ألمانيا بأكثر من 26 ألف حالة ثم إيطاليا والتى اقترب عدد المتعفين فيها من 21 ألف حالة، وإيران التى لم يتغير عدد المتعافين بها عن أمس مستقرا عند 19 ألفا و 736 حالة.