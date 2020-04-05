إخلاء سبيل المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالقناطر الخيرية بكفالة مالية

القليوبية - نيفين طه

قرر المستشار محمد الفايد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية، إخلاء سبيل ثلاثة أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل بدائرة المركز بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل واحد منهما، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد ابراهيم الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية بورود بلاغ بقيام بعض الأشخاص بأعمال حفر داخل أحد المنازل للتنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الإصلاح، مستغلين فترة حظر التجول وعدم خروج المواطنين.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وتمت مداهمة موقع الحفر داخل المنزل، وأمكن ضبط كل من "ع.م" عامل، و"أ.م" حداد، و"س.م" مقاول، حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم اشتروا المنزل مؤخرًا وأقنعهم أحد الدجالين بوجود كنز أثري أسفله، فقرروا التنقيب عنه مستغلين حالة حظر التجول وما يصاحبها من هدوء وعدم خروج المواطنين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4182 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2020 م وتولت النيابة التحقيق.

كما ألقى ضباط مرور شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، القبض على عاطلين، وهرب آخر، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش خلال حظر التجول وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمان وجارٍ ضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، بضبط عاطلين وهروب آخر بحوزته كمية من الحشيش المخدر وقت حظر التجول بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

تم إخطار العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، وبالانتقال والفحص تمكن الرائد محمد السيسى ضابط بوحدة مرور شبرا الخيمة بضبط تاكسى رقم م ق هـ 325 وبداخله كل من "م.خ" 36 سنة، سائق، و هـ.ا.م. 31 سنة، عاطل وآخر يدعى "ا.ح" 30 سنة، عاطل تمكن من الهرب أثناء ضبطهم خلال وقت فرض حظر التجوال بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما 22 فرش حشيش ومبلغ مالى 1670 وعدد اثنان هاتف محمول تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.