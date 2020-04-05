إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج قرية الهياتم بالمحلة.. صور

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

تشهد قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، استنفارا أمنيا وانتشارا مكثفا لقوات الشرطة على جميع مداخل ومخارج القرية، لمنع دخول وخروج أحد من الأهالى، تنفيذا لقرار عزل القرية للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد إيجابية إصابة 10من أبناء القرية بالفيروس.

وانتشرت قوات الشرطة على مداخل القرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، واللواء حازم الدهبي نائب المدير لقطاع المحلة، واللواء مجدي عوض مساعد مدير الامن لفرقة شرطة المحلة.

ووضعت الشرطة الصدادات بمداخل القرية، ومنع دخول احد للقرية سواء مترجلا أو بالسيارات، وذلك للحد من انتشار الفيروس خشية ظهور أي حالات جديدة، فيما تسمح فقط قوات الشرطة بدخول سيارات قوافل السلع الغذائية التابعة لمديرية التموين ومجلس مدينة المحلة لسد احتياجات المواطنين، وسط حالة من الهدوء التام التي سيطرت على شوارع القرية.

انتهت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، من إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ600 شخص من المخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد والبالغ عددهم 10 أشخاص بقرية الهياتم مركز المحلة، وتؤكد سلبية نتائج التحاليل.

كانت مديرية الصحة، قد حددت المخالطين للمصابين الـ10 بالكورونا داخل القرية، بعد المرور على المنازل المحيطة بهم بطول 2 كيلو متر فى جميع الاتجاهات، لبيان المخالطين للمصابين، وتم إجراء الفحوصات لجميع المخالطين تباعا، وجاءت نتيجة فحص العينات سلبية الإصابة بالفيروس.

وكان أطباء قرية الهياتم التابعة لمركز المحلة، المنتدبون للعمل بالوحدة الصحية بالقرية، مؤقتا خلال الفترة الحالية، بعد ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا، قد وقعوا أمس السبت الكشف الطبي على 170 شخصا فى مختلف التخصصات الطبية، من المترددين على الوحدة الصحية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عرفة فيشار أخصائي صدر بمستشفى صدر المحلة والمنتدب للعمل بالوحدة الصحية، إن الوحدة استقبلت 170 شخصا أمس السبت لتوقيع الكشف الطبي فى التخصصات الطبية بالوحدة.

وأضاف أنه تم الكشف على المرضى فى تخصصات النساء والتوليد والاسنان والجراحة والحميات والصدر وتنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن الوحدة تقدم خدمة طبية للمترددين عليها وصرف الأدوية لهم.

من ناحية أخرى، قامت الإدارة الصحية بالمحلة ثان بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة، بتجميع البطاقات الصحية للمرضي من أبناء القرية، والذين يقومون بصرف علاج شهري من التأمين الصحي، وذلك لمساعدتهم وصرف الأدوية الشهرية لهم من التأمين، لمنع خروج احد من القرية لمدينة المحلة.



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