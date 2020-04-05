أوقاف الإسكندرية تواصل المرور على المساجد والزوايا لتنفيذ قرار الغلق

تواصل مديرية أوقاف الإسكندرية حملات التفتيش على كل الإدارات بالمساجد والزوايا لجميع أنحاء المحافظة، اليوم الأحد، تأكيدًا على تنفيذ قرار الغلق لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وشملت الجولة على مساجد وسط والدخيلة والعجمى وإدارات المنتزة وغرب الإسكندرية ولم تتلقَ غرفة العمليات أية بلاغات بمخالفات.

يذكر أن كثفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية غرف عمليات الإدارات الفرعية حيث تم تشكيل 110 لجان متابعة بواقع 10 لجان لكل إدارة لتكثيف المرور على المساجد والزوايا بمختلف أنحاء المحافظة لتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط - بالمساجد دون الزوايا - بصيغة النوازل.

وتواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى حملات تفتيشية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبد الرحمن نصار مدير المديرية والأئمة على كل المساجد للتأكيد على قرار غلق المساجد.

وشملت الحملة على إدارة العجمى والدخيلة لضمان قرار غلق المساجد حفاظًا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا ، مطالبًا المواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل والصلاة فى المنازل خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد.

واستمرت الجولات فى عدد من الإدارات الفرعية بالمحافظة منها وسط والمنتزة شرق الإسكندرية ولم ترصد الجولات أية مخالفات.

وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن الأئمة يواصلون التفتيش منعا لفتح المساجد لصلاة الجماعة حفاظًا على سلامتهم من فيروس كورونا مشيرًا إلى أن هناك تقارير يتم رفعها إلى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأوقاف يوميا للتأكد من تنفيذ القرارات.

وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الإدارات الفرعية للحفاظ على المساجد والمواطنين، مؤكدًا أن ما تقوم به الأوقاف فى هذه الأزمة الراهن إنما هو جزء من مسيرة عطائها المتجددة للنهوض بهذا الوطن والوصول بسفينته إلى بر الأمان.