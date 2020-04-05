أنور قرقاش ناعيا رئيس وزراء ليبيا الأسبق: عمل مخلصا لبلاده وشعبه

ريهام عبد الله

نعى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، وفاة الدكتور محمود جبريل، رئيس الوزراء الليبى الأسبق، قائلا :" عمل المرحوم مخلصاً لبلاده ولشعبه".

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : "فقدنا اليوم الصديق العزيز الدكتور محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق الذي وافاه الأجل في القاهرة. عمل المرحوم مخلصاً لبلاده ولشعبه. صادق العزاء والمواساة إلى أسرة المرحوم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويلهم أهله الصبر والسلوان."



أنور قرقاش

أكد مصدر ليبى مطلع اليوم الأحد وفاة الدكتور محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا الأسبق، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمود جبريل توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 مارس الماضى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويعانى الدكتور محمود جبريل من مشكلات فى القلب وهو ما تسبب فى تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت يوم 27 مارس الماضى عن تسجيل حالة إيجابية بعد تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، من بينهم حالة لمواطن ليبى الجنسية وهو الدكتور محمود جبريل، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.