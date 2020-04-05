اليوم السابع
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الأحد، 05 أبريل 2020 01:38 م
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ألمانيا تسجل ثالث انخفاض على التوالى فى إصابات كورونا اليومية

الأحد، 05 أبريل 2020 01:01 م
ألمانيا تسجل ثالث انخفاض على التوالى فى إصابات كورونا اليومية كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا زادت 5936 في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 91714 اليوم الأحد في ثالث انخفاض في المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة.

وينخفض رقم إصابات اليوم 146 حالة مقارنة مع 6082 حالة أمس السبت ونزولا من 6174 حالة يوم الجمعة. وارتفع عدد الوفيات 184 حالة إلى 1342.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن بلادها تشارك خبراتها وتجربتها في مكافحة جائحة (كوفيد-19) مع ألمانيا خلال مؤتمر عبر الفيديو.
 
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه خلال مؤتمر فيديو استغرق ساعتين، شرح المسؤولون الكوريون الجنوبيون برنامج مكافحة الفيروسات في البلاد والذي يتميز بتتبع المواطنين الخاضعين للحجر الصحي وفحصهم وتوفير العلاج السريع بما يتوافق مع البنية التحتية الطبية والاتصالات المتقدمة للبلاد.
 
وجاء ذلك بعد أن أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في إرسال وفد لإلقاء نظرة مباشرة على جهود الاحتواء في كوريا الجنوبية، والتي اكتسبت مؤخرًا إشادة العالم بسبب التراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة وانخفاض نسبة الوفيات إلى حد كبير.

المانيا

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

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