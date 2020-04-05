أكاديمية البحث العلمى تطلق الهاكاثون المصرى الافتراضى لمواجهة كورونا

كتب محمد صبحى

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم، مبادرة الهاكاثون المصري الافتراضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (هاكاثون ضد الوباء)، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، في بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن تحول فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في شهور قليلة من مجرد مرض مستجد لوباء خارج عن السيطرة أصاب كل دول العالم، تسبب في أقل من 100 يوم فى خسائر اقتصادية غير مسبوقة عبر التاريخ، وخسائر بشرية ورعب وهلع كما لو كنا فى حرب عالمية ثالثة.

وتابع رئيس أكاديمية البحث العلمى، أنه منذ الإعلان عن الوباء تبنى مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار خطة استثنائية وطارئة لتوظيف البحث العلمي والقدرات العلمية المصرية لمجابهة الوباء، ورصد المجلس 30 مليون جنيه لهذه الخطة، وبدأت الأكاديمية تنفيذ الخطة بتصنيع المعقمات والمطهرات من خلال تحالف البتروكيماويات لمعاونة الدولة فى تطهير المنشآت ، ثم إطلاق مبادرة طبق فكرتك ثم طلب حلول تكنولوجية سريعة لبعض التحديات المحددة من خلال بوابة بنك الابتكار المصري، واليوم إطلاق مبادرة أول هاكاثون مصري إفتراضى (هاكاثون ضد الوباء) لمكافحة كورونا، وذلك بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان، والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف صقر أن "هاكاثون ضد الوباء" هى مبادرة وطنية لتوحيد الجهود والموارد واستخدام سلاح العلم والتكنولوجيا فى مواجهة الوباء والمساعدة في الحد من انتشار الفيروس في مصر وإيجاد الحلول التكنولوجية اللازمة للتعامل مع الأخطار الناتجة في حالة تفشي الفيروس.

وتابع الدكتور محمود صقر ،لقد جاء دور البحث العلمي لمعاونة الدولة فى واحدة من أكثر الازمات خطورة وتأثيرا على المجتمع العالمى، والهاكاثون المصرى الافتراضى الأول يستهدف مهارات وإبداع الشباب المصرى الخبراء وغيرهم لإيجاد حلول تكنولوجية ذكية للتحديات التي تواجهنا، ويقدم الهاكاثون جميع انواع الدعم الفني والتقني والمادي للأفكار الفائزة، وفى الهاكاثون سيجتمع افتراضيا العديد من المطورين والمبدعين بشكل مكثف لتطوير أكثر من 120 فكرة ومشروع فى النسخة الاولى من كافة المجالات التكنولوجية المختلفة للخروج بأفضل الأفكار العملية والمبادرة فى تطبيقها وتنفيذها ومد المجتمع بها في أسرع وقت.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمى، أن الهاكاثون يقدم الدعم الكامل فى كل صوره حيث يتم تقديم دعم فنى بأفضل الخبراء المتخصصين فى كافة المجالات العلمية والدعم التقنى بأكثر من 20 معمل تكنولوجي متخصص في جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ الأفكار وتطبيقها والدعم المالي اللازم للتنفيذ والجوائز العينية حيث يقدم الهاكاثون إجمالي جوائز بقيمة 500,000 جنيهًا مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومبادرة مصر تصنع الإلكترونيات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويركز الهاكاثون على نظم الدعم الطبي والرعاية الصحية - إدارة التليفيات - التعليمات الوقائية والتوعوية - عمليات العزل والحجر الصحى وتتمحور الأفكار والمشاريع لإيجاد أفضل الحلول الذكية لتطوير ودعم تلك الموضوعات.

ودعا رئيس أكاديمية البحث العلمى كل الشباب المبتكرين و الباحثين للمشاركة في الهاكاثون من خلال الموقع الالكتروني pandemichackathon.com حيث يمكن للجميع المشاركة بكل الأعمار و من كل المجالات، موضحا أن التسجيل يكون فقط من خلال ملء استمارة التسجيل و من ثم يتواصل الفريق المنظم مع المشارك و يرسل له كل التفاصيل التي تساعده في التواصل مع الخبراء و الاستشاريين و الفريق المنظم للهاكاثون.